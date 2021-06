L'Attaque des Titans : Hajime Isayama révèle son énorme regret concernant Eren et Mikasa

Les regrets d'Hajime Isayama sur SNK

Le 9 avril dernier, Hajime Isayama a mis fin à son manga L'Attaque des Titans avec la publication du chapitre 139 dans le Bessatsu Shōnen Magazine. Pourtant, l'auteur des aventures d'Eren semble avoir encore du mal à tourner la page. Ainsi, après avoir écrit/dessiné 8 pages supplémentaires afin d'améliorer sa conclusion initiale, il vient cette fois-ci de profiter d'une interview (en chinois) pour partager l'un de ses plus gros regrets à travers cette histoire.

De quoi s'agit-il ? Sans surprise, il concerne la relation entre Eren et Mikasa. Le mangaka l'a en effet confessé, il aurait aimé aller plus loin lors de son célèbre chapitre 50, connu de tous comme celui-ci où la jeune femme a remercié le héros de lui avoir offert son écharpe en laissant parler ses sentiments.

Mikasa et Eren auraient pu être en couple

Ainsi, là où Eren lui avouait en retour qu'il le referait autant de fois que nécessaire, c'est un baiser entre les deux personnages qui aurait également pu être mis en scène ensuite. Dans une version traduite par un Internaute, Hajime Isayama a révélé que "les éditeurs pensaient qu'ils allaient s'embrasser" à cet instant, mais que lui se sentait "trop pudique pour ça" et "pas certain d'être capable de dessiner leur dynamique à la suite d'un tel baiser".

Or, "avec le recul aujourd'hui", l'auteur de Shingeki no Kyojin "regrette de ne pas avoir été plus courageux et de ne pas avoir dessiné ce baiser". Plus que pour les fans ou la fluidité de l'histoire qui a légèrement souffert de cette incertitude vis-à-vis de leur relation, c'est envers Mikasa qu'il se sent le plus déçu car "elle aurait probablement voulu ce baiser".

Un manque de courage qui nous a donc offert une friendzone mythique. Effectivement, c'est la lose pour Mikasa.