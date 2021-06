Kylian Mbappé et Olivier Giroud en froid ? Paul Pogba réagit et parle d'une autre "embrouille"

Olivier Giroud boycotté par Kylian Mbappé ? Paul Pogba réagit à la rumeur et évoque une autre "embrouille"

Kylian Mbappé et Olivier Giroud sont-ils en froid ? C'est la question que les supporters se posent, car l'Euro 2021 commence ce vendredi 11 juin 2021. Certes, les Bleus auront leur premier match ce mardi 15 juin 2021 contre l'Allemagne, mais les fans espèrent que d'ici là, les possibles tensions entre les deux footballeurs de l'équipe de France seront apaisées. Car après le retour de Karim Benzema chez les Bleus, qui a été une excellente nouvelle, cette rumeur de différent stresse les supporters.

Pour rappel, après le match gagné contre la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud avait confié à L'Equipe : "[J'ai été] discret parce que des fois on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas. (...) Je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. (...) On aurait pu mieux se trouver". Et Kylian Mbappé se serait senti visé. Olivier Giroud s'est-il dit boycotté par Kylian Mbappé, comme le pensent beaucoup de supporters ? Kylian Mbappé serait en colère contre Olivier Giroud et n'aurait pas digéré ses déclarations.

Paul Pogba s'est exprimé sur la rumeur de boycott, ce vendredi matin sur RTL. "Mais nooon... Quand même ! Vous êtes journaliste et vous savez qu'on a parlé d'attaques, je pense qu'on veut chercher un petit truc..." a tenu à rassurer le joueur des Bleus. Selon lui, il n'y aurait donc pas d'ombre au tableau.

En revanche, Paul Pogba a évoqué une "petite embrouille" avec Antoine Griezmann : "La seule chose que je peux vous dire dans le vestiaire, parce qu'il y a une petite embrouille... Voilà, je ne vais pas vous le cacher, il y a une petite embrouille, c'est entre moi et Antoine Griezmann : qui met la musique ?". Qui va gagner entre Pogba et Griezmann pour mettre la musique dans les coulisses des Bleus ? "C'est moi, c'est moi ! J'ai toujours le dernier mot !" a-t-il répondu avec humour.

Kylian Mbappé et Olivier Giroud "se sont expliqués"

Comme l'a rapporté Le Parisien, Paul Pogba avait déjà démenti la rumeur de dispute entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. "Les seules tensions c'est au dos, aux jambes, les kinés sont là pour ça, ironise dans un large sourire le milieu de Manchester. Entre Olivier et Kyky, il n'y a rien. Je pense que ce qui a été dit a peut-être été mal transmis" avait-il déclaré, "Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer et faire beaucoup de passes décisives. Il est vraiment altruiste, il joue pour l'équipe même si je lui dis toujours que ce serait bien qu'il défende un peu plus. Il n'y a rien, rien n'est ressorti, je ne sens pas de tensions, rien du tout".

Le média a précisé, comme L'Equipe l'avait dit, que "les deux joueurs se sont expliqués afin d'éviter toute incidence sur la vie de groupe". Et "lors de l'échange avec son cadet, il a fait savoir que sa remarque n'était pas dirigée contre lui. Ni contre personne d'autre d'ailleurs" est-il précisé. De quoi rassurer les supporters avant le match contre les allemands.