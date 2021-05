Koh Lanta : 9 couples qui se sont formés grâce à l'émission

Romain et Laureen (Koh Lanta : Thaïlande)

Avant L'île au trésor, les fans du jeu d'aventure avaient aussi pu voir Koh Lanta : Thaïlande en 2016 sur TF1. Et un autre couple s'y était formé. Romain et Laureen s'étaient mis ensemble après le tournage et avaient officialisé leur relation le soir de la finale dans une interview donnée à TéléStar. "Vous l'aviez bien deviné pour Romain et moi. On est ensemble. Il est adorable. Un peu chiant mais c'est l'amour vache !" avait expliqué la candidate en mai 2016. Une relation qui n'est aujourd'hui plus d'actualité (et vous allez comprendre pourquoi un peu plus bas).