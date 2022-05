Koh Lanta 2022 : libido, intimité, hygiène, règles... Louana raconte les coulisses sur l'île

Koh Lanta 2022 : Louana se confie sur la libido, "la faim, la fatigue, le manque d'hygiène"

Louana fait partie du casting de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) sur TF1. L'aventurière présente dans l'émission animée par Denis Brogniart s'est confiée à Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan pour Télé-Loisirs. Elle qui avait déjà avoué que "la libido est au fond du slip" dans Koh Lanta 2022 a de nouveau parlé de l'intimité et de la libido sur l'île.

Elle a confié que les aventuriers ont dormi en cuillère "collés serrés" pour se réchauffer la nuit, mais sans rapprochement sexuel. "Je me rappellerai toujours, le premier soir, il y avait un cyclone. On n'avait pas encore de toit. On était tous en maillot, peau contre peau, parce que sinon on pensait qu'on allait crever" a-t-elle avoué, mais pas de "gros câlin", ni de "séduction".

Louana qui a été trahie, éliminée et "déçue" par Ambre a ajouté : "Peut-être les premiers jours à la limite, mais déjà on est dans un esprit de compétition. En plus de ça, entre la faim, la fatigue, le manque d'hygiène, c'est vraiment pas ça qu'on vient chercher. C'est tellement poussé en terme d'aventure, en terme de survie. Ce n'est pas de la télé-réalité où on est dans une villa et où il y a de la nourriture à profusion. C'est vraiment très strict au niveau de l'alimentation, très strict au niveau de l'hygiène, très strict au niveau du sommeil. On ne pense pas à ce genre de choses. De toute manière, on n'a pas d'énergie pour et on ne vient pas à Koh Lanta pour ça".

"Je pensais plus à l'alimentation et à manger que de me laver et à la partie hygiène. Ça ne m'a pas dérangée"

Après Olga qui avait parlé du manque d'hygiène dans le jeu de survie, Louana aussi s'est confiée sur les problèmes d'hygiène : "Toute la partie hygiène, à ne pas me doucher et tout, (...) je pensais plus à l'alimentation et à manger que de me laver et à la partie hygiène. Ça ne m'a pas dérangée".

L'aventurière de Koh Lanta, le Totem Maudit a aussi évoqué les règles sur le camp : "Il faut savoir que la production nous donne quand même ce qu'il faut. Maintenant on vit tellement un traumatisme sur le corps, c'est tellement un choc pour le corps de ne pas manger avec la fatigue, etc. que souvent on n'a plus nos règles", "j'ai mis deux mois et demi après la diffusion à les avoir à nouveau".