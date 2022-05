Louana (Koh Lanta 2022) et Maxime : leur rapprochement improbable depuis la fin de l'émission

Louana (Koh Lanta 2022) surprend : "Aujourd'hui Maxime est le candidat avec lequel j'ai le plus de contacts"

L'épisode 12 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) est diffusé ce mardi 17 mai 2022 sur TF1. Et entre certains aventuriers encore en lice, il y a des tensions. Entre Louana et Maxime par exemple, dans le jeu de survie présenté par Denis Brogniart, c'est pas le grand amour ! Sauf que l'aventurière a fait une révélation : les ex-ennemis sont limite devenus BFF depuis la fin du tournage.

Au début c'est vrai, sur le tournage de Koh Lanta 2022, Louana et Maxime n'étaient pas les meilleurs amis sur l'île. "Durant l'aventure, j'ai eu des difficultés avec la manière dont Maxime appréhendait les choses, on était un peu comme chien et chat" a-t-elle confié à actu.fr. "Mais on discutait beaucoup de nos divergences de point de vue, ce qui n'était pas forcément montré" a-t-elle précisé, dénonçant ainsi le montage de l'émission.

Et Louana a même carrément révélé que depuis la fin du tournage, c'est avec Maxime qu'elle parle le plus parmi tous les aventuriers au casting de Koh Lanta 2022 : "Aujourd'hui, Maxime est le candidat avec lequel j'ai le plus de contacts, on s'appelle et on essaie de se voir régulièrement, nous sommes restés très proches".

"Le retour à la réalité a été assez difficile et le choc a été très violent"

Et en parlant du retour à la réalité après la fin du tournage de l'émission, Louana a expliqué : "Le retour à la réalité a été assez difficile et le choc a été très violent. C'est surtout les bruits qui m'ont beaucoup perturbé dès que je suis descendue de l'avion".

Un retour en France qui a aussi été compliqué au niveau alimentaire. "Le retour à une alimentation normale a aussi été très lent et très douloureux. Ton esprit veut manger mais ton corps n'y arrive pas" a-t-elle détaillé, "Les premières semaines, j'ai fait une entorse à mon régime alimentaire qui consiste à ne manger que du poisson et du poulet de temps en temps car c'était très compliqué de revenir à une routine alimentaire".