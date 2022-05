Koh Lanta 2022 : drague lourde, vol de manioc et élimination spoilée, le récap en tweets de l'épisode 10

Un montage de plus en plus fainéant

A la suite de l'épreuve de confort, c'est une épreuve éliminatoire qui a été organisée cette semaine. Au programme ? Les grappins, un jeu qui demandait aux candidats de récupérer trois palets en bois placés sur le sable. Et comme on pouvait s'en douter grâce au montage pas du tout cramé de Koh Lanta avec la diffusion non spontanée de son portrait, c'est Pauline qui a été éliminée. Toutefois, plutôt que d'être déçus par le départ de la pire enquêtrice de l'île (on n'a jamais vu une personne aussi peu discrète au moment de chercher à savoir si un camarade a trouvé un collier d'immunité), les fans ont une nouvelle fois déploré le montage ultra spoiler de l'émission. Entre ça et le fail visible dans la bande-annonce de Mask Singer, on est à deux doigts de penser que les monteurs de TF1 nous appellent à l'aide !