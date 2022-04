Koh Lanta 2022 : sexisme de Fouzi, gros spoiler dans le teaser, Maxime tête à claques... le récap en tweets de l'épisode 8

Et le macho de l'année est...

Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ce n'est pas forcément facile à faire, mais ça peut sauver une image. Pas de chance pour Fouzi, son machisme a pris le dessus sur son intelligence cette semaine et l'aventurier nous a ainsi offert la remarque la plus affligeante de l'émission. A la suite de l'épreuve de confort remportée, les rouges ont pu se partager une gigantesque pièce de boeuf. Or, plutôt que de se réjouir d'un tel repas, l'aventurier a critiqué la taille des parts accordées à chacun, "Si c'est moi qui décidais, j'aurais mis des plus grosses portions aux garçons et des plus petites aux filles parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer, a-t-il tout simplement balancé face caméra. Malheureusement, on n'est pas sur un principe d'égalité mais d'équité." Moundir et son "tiens ta femme" peut être fier, il a enfin trouvé son successeur...