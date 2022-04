Koh Lanta 2022 : après le Totem Maudit, une pause d'un an pour l'émission culte de TF1 ?

Trop de Koh Lanta à la télévision tue-t-il Koh Lanta ? On est en droit de se poser la question. Deux mois seulement après la diffusion du dernier épisode de l'édition All Stars, Koh Lanta : La Légende, en décembre 2021, qui a vu Claude Dartois voir la victoire lui filer (encore une fois) entre les doigts, TF1 a déjà débuté la diffusion du Totem Maudit, la 23ème édition de son célèbre jeu d'aventure.

Une pause d'un an pour Koh Lanta ?

Un délai particulièrement court qui peut s'expliquer par l'envie de la chaîne de rapidement tourner la page des récentes polémiques liées à la triche de certains candidats, mais qui n'est heureusement pas voué à se répéter cette année. Conscient qu'il est important de laisser les téléspectateurs souffler pour ne pas les lasser, Xavier Gandon (le directeur des antennes de TF1) a profité d'une interview accordée à Puremédias pour révéler que le programme fera donc une pause très prochainement.

Interrogé sur une possible stratégie fixe d'une diffusion bi-annuelle, celui-ci a déclaré, "Non, [ça ne sera] pas forcément toujours [le cas]." Pour preuve, Denis Brogniart est actuellement en vacances et son agenda semble vide pour l'instant, "Il n'y a par exemple pas de tournage en cours d'une nouvelle saison et il n'y aura donc pas de deuxième saison de Koh Lanta à la rentrée."

Pas de tournage en 2022 ?

A ce sujet, une nouvelle édition va-t-elle véritablement être mise en boîte plus tard dans l'année ? Difficile à dire. On le sait, Denis Brogniart est habituellement l'animateur de différentes émissions de foot lors de compétitions internationales. Or, exceptionnellement, la Coupe du Monde de football organisée au Qatar en 2022 aura cette fois-ci lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Le twist ? Il s'agit parfois d'une période utilisée pour les tournages de Koh Lanta. De fait, à moins que la production arrive à mettre en place une nouvelle édition d'ici la fin de l'été, il n'est pas impossible qu'aucun tournage ne soit prévu avant début 2023, repoussant ainsi une potentielle diffusion à l'été/rentrée 2023...