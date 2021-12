Koh Lanta, La Légende : Denis Brogniart dément la triche des pains au chocolat, "Ils n'ont rien exigé !"

Le résumé de la tricherie de Teheiura dans Koh Lanta, La Légende : Denis Brogniart dément les rumeurs sur une triche de Claude et Laurent

Ce mardi 14 décembre, la finale de Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021) s'est terminée sur une note amère. S'il avait remporté les votes de ses camarades, Claude Dartois n'a finalement pas été sacré gagnant et n'a pas remporté le chèque de 100 000 euros, à cause de trop nombreuses tricheries. En plus de la triche de Teheiura et des dîners après les conseils, une autre affaire a été révélée : Laurent et Claude auraient été nourris de pains au chocolat et croissants par la prod après avoir menacé de faire grève. Une chose qui serait complètement fausse selon Denis Brogniart. Invité dans Quotidien, l'animateur a démenti cette rumeur qui entache encore un peu plus l'image de ce All Stars.

" Il n'y a jamais eu un pain au chocolat et un croissant donns Claude et Laurent ! "



