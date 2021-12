Koh Lanta, La Légende : Claude et Laurent nourris par la prod après avoir menacé de faire grève ?

Et s'il n'y avait eu pas deux mais trois tricheries dans Koh Lanta, La Légende ? D'abord, on a pu voir dans l'émission animée par Denis Brogniart les aveux de Teheiura qui a récupéré de la nourriture auprès de pêcheurs et a été exclu. Le Polynésien ne serait pas le seul à avoir profité de ces repas mais a été le seul puni. Mais ce n'était pas fini : la semaine dernière, Le Parisien dévoilait que certains candidats auraient participé à des dîners chez l'habitant après les conseils.

Aux dernières nouvelles, une photo prouvant cette triche existerait mais la prod ne l'aurait pas encore obtenue. Quoiqu'il en soit, il a été décidé d'enregistrer le prime (au lieu de diffuser les résultats en direct). Il pourrait même ne pas y avoir de gagnant du tout. Bref, c'est du grand n'importe quoi et on ne serait pas au bout de nos surprises.

Laurent Maistret et Claude Dartois auraient été nourris par la prod

Encore une fois, c'est Le Parisien qui fait une révélation sur les coulisses de Koh Lanta, La Légende et on tombe encore de haut. Le site du journal dévoile que Claude et Laurent auraient été nourris par la production après un jeu. Il s'agirait du jeu de confort dans lequel ils ont tenu un bambou sur la tête : dans l'épisode diffusé sur TF1, ils ont choisi de prendre dans les coffres les lettres pour les autres candidats ainsi que du riz et du manioc alors qu'ils avaient aussi à disposition des viennoiseries.

Mais les deux candidats ne se seraient pas arrêtés là. Selon Le Parisien, Claude et Laurent auraient "fait du chantage" à la production et "menacé de faire grève" s'ils ne récupéraient pas plus de nourriture. "Ils ont menacé de faire grève et d'arrêter le jeu s'ils n'avaient pas de la nourriture en plus. lls avaient vraiment très faim." a précisé un salarié. Les deux amis auraient eu les viennoiseries (à savoir des croissants et des pains au chocolat) dans le collimateur. Et selon le journal, l'équipe aurait "fini par céder à leurs exigences", leur donnant la nourriture pour qu'ils reprennent le jeu. Une info qui n'a pas été confirmée (ni démentie) par la prod pour le moment.

Une nouvelle affaire pas très reluisante pour les deux finalistes qui s'affrontent ce soir sur les poteaux. Récemment, Laurent avait démenti avoir participé aux dîners clandestins. Quant à Claude ? Il aurait déclaré que toute cette histoire serait une "vendetta" contre lui.