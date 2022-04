Koh Lanta 2022 : record fou de lose pour Stéphanie, réconciliation gênante et craquage old school... le récap en tweets

Stéphanie la poissarde

Bonne nouvelle pour Teheuira et Claude, on a finalement trouvé plus poissard qu'eux. Alors que les candidats emblématiques n'ont jamais réussi à remporter Koh Lanta malgré leurs aptitudes impressionnantes (la victoire de Claude lors de l'édition La Légende a été annulée pour tricherie), Stéphanie vient de prouver que le concept de chat noir existait bel et bien. Après un retour surprise sur l'île et parmi les rouges suite à l'abandon de Jean-Philippe pour cause de blessure, la candidate a réussi l'exploit de tirer... deux boules noires à la suite, portant son total à 5 depuis ses débuts (!). D'abord lors d'un jeu de confort, puis ensuite lors d'une épreuve d'immunité. Une lose impressionnante qui a surtout fait flipper ses partenaires. Comme l'a sous-entendu Louana lors du conseil qui l'a vue se faire ENCORE éliminer, sa malchance n'avait pas sa place auprès d'eux : "Je vote contre toi pour stopper ta malédiction des boules noires". Oui, ça fait mal.