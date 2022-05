Koh Lanta 2022 : cette embrouille en off déclenchée volontairement, et qui a chamboulé les clans

Colin (Koh Lanta 2022) balance : "Setha invente des histoires sur le camp pour créer des embrouilles inutiles"

Décidément, Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) est une fois de plus une saison riche en rebondissements ! Alors que l'épisode 10 est diffusé ce mardi 3 mai 2022 sur TF1, une séquence d'un clash n'a pas été montrée dans l'émission présentée par Denis Brogniart. Colin qui a été trahi par les anciens rouges, avait parlé de cette dispute hors caméras lors d'un live sur Instagram, le mardi 12 avril 2022. Il avait alors fait des premières révélations sur cette embrouille qui a éclaté sur le camp des anciens jaunes.

Colin qui a été éliminé après Setha (dans le même épisode de Koh Lanta 2022), a confirmé que Setha aurait déclenché volontairement ce clash. "Elle invente des histoires sur le camp pour créer des embrouilles inutiles" a-t-il déclaré à Purepeople. "Setha dit que ce sont des embrouilles de gamine, 'de filles' je cite. C'est elle qui l'a créée inutilement. Ce sont juste des faits, je ne dis pas ça pour médire" a-t-il précisé.

"C'est l'histoire des chaussures. Setha va dire à Olga qu'Alexandra s'est moquée d'elle, qu'elle a dit que c'était ridicule de pleurer pour ça. En fait ça a créé une embrouille" a continué d'expliquer Colin, "En plus, ce sont mes deux amies proches dans le jeu. Alexandra dit que ce n'est pas vrai, Olga se demande pourquoi Setha aurait menti... Elles ne comprennent pas comment Setha a pu inventer un truc pareil".

"Il parle de quand j'ai voulu jeter un froid sur la relation entre Olga et Alexandra"

Setha qui a récemment parlé de la réaction des aventuriers de Koh Lanta 2022 en découvrant qu'elle n'avait pas de collier d'immunité (ce collier imaginaire aura régalé les internautes), a aussi réagi auprès du même média. A propos de ce clash en off, elle a indiqué : "En fait, il (Colin, ndlr) parle de quand j'ai voulu jeter un froid sur la relation entre Olga et Alexandra. Je voulais diviser les ex-bleus de manière stratégique, pas faire la guerre. C'était quand Olga avait perdu ses chaussures".

"Alexandra avait fait une remarque et je l'ai accentuée, exagérée pour faire croire que la remarque était méchante" a confirmé Setha, "Au final, elles en ont parlé entre elles et deux jours après elles sont venues me voir et ça a un peu pété". Pour l'instant, Olga et Alexandra n'ont pas encore réagi à cette histoire.