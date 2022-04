Colin (Koh Lanta 2022) trahi par les rouges : "Je pensais que Louana allait faire le taf", elle réagit

Koh Lanta 2022 : "Je ne m'y attendais pas du tout", Colin réagit après son élimination

Dans l'épisode 9 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit), diffusé ce mardi 26 avril 2022 sur TF1, Setha et Colin ont été éliminés. Après avoir trahi l'ex-jaune Setha, Colin a été trahi par les ex-rouges dans l'émission présentée par Denis Brogniart. Un premier conseil réunifié sous tension donc. Et Colin a réagi après son élimination, en avouant à Télé Loisirs avoir été surpris : "Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que Louana allait faire le taf et que les autres avaient une parole. C'est facile de dire que je n'ai pas tenu ma parole, mais eux non plus".

Les fans de Koh Lanta avaient donc bel et bien raison avec l'élimination de l'ambassadeur Colin qui avait été spoilée dans les images de TF1. Et l'aventurier de Koh Lanta 2022 a précisé à propos des anciens rouges : "J'avais un peu discuté avec eux pour leur expliquer ma situation compliquée suite à l'éviction d'Alexandra. On arrive dans une phase avec des éliminations stratégiques et non pas au mérite. Je me sentais en danger donc je me devais d'avancer avec des gens en qui j'avais confiance. Or j'avais de moins en moins confiance en mon équipe jaune après le vote contre Alexandra".

Louana assure que les rouges "étaient d'accord pour ne pas toucher à Colin"

Quant à Louana, qui avait promis à Colin de le garder, elle aussi a été choquée par la décision de ses camarades et leur trahison. "Je leur ai dit que j'avais donné ma parole, au nom des rouges, de garder Colin. On en avait parlé avant les Ambassadeurs et je leur en parle dès mon retour. Ils étaient d'accord pour ne pas toucher à lui" a-t-elle assuré à Télé Loisirs.

>> Fouzi (Koh Lanta 2022) sexiste ? Il se défend après ses propos sur l'île, "C'est hors contexte" <<

"Mais après l'immunité, beaucoup d'aventuriers ont été dans la forêt pour parler de stratégie" a-t-elle expliqué, "Moi, je suis restée un bon moment dans la cabane, donc je n'ai pas eu accès à tout ce qui s'est passé pour voir d'où tout cela est parti".