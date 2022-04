Fouzi (Koh Lanta 2022) sexiste ? Il se défend après ses propos sur l'île, "C'est hors contexte"

Plus que le montage frustrant de l'émission ou l'énième coup de bluff incroyable de Setha, ce qui a marqué les téléspectateurs lors de l'épisode 8 de Koh Lanta 2022 - Le Totem Maudit diffusé ce mardi 19 avril c'était le repas des rouges. En effet, après avoir remporté une nouvelle épreuve de confort, les aventuriers ont pu se délecter d'une magnifique pièce de boeuf.

Une récompense aussi attendue qu'appréciée par les candidats, qui n'a cependant pas empêché Fouzi de râler. En cause ? Comme on a pu le découvrir à l'écran, il aurait préféré que les hommes bénéficient d'une part plus importante en réduisant... celles de leurs partenaires féminines. "Si c'est moi qui décidais, j'aurais mis des plus grosses portions aux garçons et des plus petites aux filles, c'est clair et net. Parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer, a-t-il tout simplement balancé face caméra. Malheureusement, on n'est pas sur un principe d'égalité mais d'équité."

Fouzi sexiste ? Il se défend

Une déclaration qui a rapidement choqué les fans du programme animé par Denis Brogniart, mais qui serait légèrement accentuée par le montage. C'est en tout cas ce que vient de révéler l'aventurier à l'occasion d'une story publiée sur son compte Instagram. Conscient de la polémique naissante autour de ses propos, Fouzi a logiquement tenu à se défendre.

"Je suis assez surpris par rapport à l'épisode. Je suis désolé pour ceux qui ont pu penser que c'était des propos sexistes, pas du tout, je suis loin d'être comme ça. Ceux qui me connaissent le savent", a-t-il dans un premier temps assuré. En réalité, ses propos auraient tout simplement été mal interprétés et sortis de leur contexte sur l'île.

"C'est sorti du contexte"

"Le journaliste me posait une question sur ce qu'on pensait du rationnement entre les filles et les hommes du camp. Et moi, je ne comparais qu'entre les filles du camp et les hommes, a rappelé Fouzi. Et même pas du tout par rapport à moi parce que je suis loin d'être le plus massif des hommes. Mais je comparais à un François par exemple qui fait 1m90 et 90 kilos et à une Louana qui est un peu plus fine et plus petite, en expliquant qu'ils n'avaient pas les mêmes besoins caloriques, notamment sur la quantité."

Selon l'aventurier, c'est simplement la production qui aurait détourné la séquence à sa façon, ce qui aurait eu pour conséquence de brouiller son message à l'écran. "Le montage a fait que vous avez pensé que je comparais et que c'était une généralité mais c'est sorti du contexte, a-t-il ainsi déclaré. Il faut reprendre les mots que j'ai pu dire avant, le nom des personnes etc... Désolé pour ceux qui l'ont pris comme ça, c'est pas du tout le cas, je suis loin d'être quelqu'un comme ça, croyez-moi."

Les propos de François passés à la trappe...

Et pendant ce temps-là, François - le pompier accusé d'homicide involontaire, est totalement passé entre les gouttes alors qu'il a lui-même eu un comportement limite sur l'île. Toujours lors du repas, on a plusieurs fois pu l'entendre se plaindre vis-à-vis de Louana et de la part qui lui était réservée, "T'es pas poissonivore ? Tu manges de la viande maintenant ? Donne ta part. (...) Quand je pense qu'une meuf de 50kg va manger comme moi, ça me rend fou. (...) L'égalité pas l'équité, c'est comme ça. (...) Forcément, quand je vois Louana être repue alors que moi je pourrais encore en manger le triple, ça me fait rigoler. (...) Louana, elle fait 50kg elle a voulu prendre la même part qu'un mec de 100kg". Bonne ambiance...