Koh Lanta 2022 : deux éliminations vénères, running gag du collier imaginaire, karma is a bitch... Le récap en tweets

Setha et son collier imaginaire... donné à Yannick

Un nouvel épisode inédit de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit), a été diffusé ce mardi 26 avril 2022 sur TF1. Il s'agissait de l'épisode 9 de cette saison WTF, toujours aussi bien présentée par Denis Brogniart, autant connu pour son "Ah" que pour ses chemises ! Et une fois de plus, les twittos ont tout donné pendant la diffusion et nous ont fait marrer avec leurs tweets. Celle qui a fait le plus parler sur Twitter, c'est Setha et son éternel collier imaginaire : son bluff aura tenu jusqu'aux Ambassadeurs. Alors oui, elle a a finalement été éliminée par Colin qui ne voulait pas aller jusqu'à la boule noire et risquer l'élimination, mais elle aura réussi à tenir bon et à mentir à tout le monde OKLM. Et le best moment, c'est quand le running gag du faux collier d'immunité continue parce que Setha "donne" son collier imaginaire à Yannick. Alors là, fallait oser !