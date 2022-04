Koh Lanta 2022 : zouk, Oscars et Valérie Pécresse... Le récap en tweets de l'épisode 7

Setha et son collier imaginaire, acte 100

Non mais donnez un Oscar à Setha, les twittos sont d'accord là-dessus ! Certains pensent même qu'elle devrait prendre celui de Will Smith (qui a giflé Chris Rock et a été banni de la cérémonie). Parce que Setha arrive à faire croire qu'elle a un collier d'immunité. Mais c'est faux ! Au conseil, alors que Yannick était en danger avec ses bracelets maudits, après le dépouillement des votes, ce sont Alexandra et Setha qui étaient à ex-aequo avec 4 voix chacune. Et pour départager cette égalité, Denis Brogniart a sorti la boule noire. Et pas de bol, Alexandra a été éliminée ! Setha et son collier imaginaire sont donc toujours dans la course.