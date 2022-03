Koh Lanta 2022 : poisson pané, Pocahontas, chevilles gonflées... Le récap en tweets de l'épisode 5

L'épisode 5 de Koh Lanta 2022, alias Koh Lanta, le Totem Maudit, était diffusé ce mardi 22 mars 2022 sur TF1. Et une fois de plus, dans l'émission de survie animée par Denis Brogniart, les rouges ont gagné l'épreuve d'immunité. Du coup, les jaunes sont partis au conseil et personne n'a sorti de collier d'immunité. C'est Stéphanie qui a été éliminée avec 5 votes contre elle (Yannick en a reçu 3 (dont 2 via ses bracelets maudits), Olga, Alexandra et Setha en ont eu un chacune).

"Déjà, je me suis tirée une balle dans le pied en arrivant en dans l'aventure en disant que j'étais nulle. C'est vraiment mon erreur, mon regret sur Koh Lanta" a-t-elle réagi, avant d'ajouter : "Après, oui, la boule noire ne m'a pas aidée" parce que "les épreuves soudent et le fait de ne pas y participer m'a exclue complètement du groupe". Mais son élimination n'était pas la seule séquence qui a marqué les esprits des twittos. Découvrez le récap en tweets de l'épisode 5 !

Le harpon 1, les jaunes 0

Les jaunes ont gagné l'épreuve de confort, avec un kit pour la pêche au harpon. De quoi foutre la rage à François de l'équipe rouge qui était venu en grande partie pour jouer avec lui : "J'ai fait cette aventure pour pécher avec le harpon". "Bah tu peux quitter l'aventure maintenant" a tweeté un(e) internaute. Qu'il se rassure, les jaunes n'en ont pas vraiment profité pour autant. Ils ont dû abandonner, tant ils n'arrivaient à rien. Ce sont les poissons qui doivent être contents.