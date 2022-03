Koh Lanta 2022 : le plus grand secret de l'émission enfin révélé

Koh Lanta 2022 : Denis Brogniart révèle son plus grand secret pour l'émission

Après Koh Lanta, La Légende et ses affaires de triches qui ont poussé la prod à décider de ne pas désigner de gagnant, le jeu de survie est revenu avec une nouvelle saison sur TF1 : Koh Lanta 2022, alias Koh Lanta, le Totem Maudit. Et en pleine promo pour cette saison avec des aventuriers fair-play, Denis Brogniart a ENFIN révélé le plus grand secret de l'émission ! L'animateur a dévoilé à Konbini pourquoi il met toujours les mêmes chemises.

"Je préfère la chemise au tee-shirt" a-t-il lâché. Denis Brogniart veut être "élégant" même sur une île déserte. Et en plus de porter uniquement des chemises, il veut uniquement des chemises manches longues. Et la raison est liée à un complexe : "J'ai un petit complexe, j'ai l'impression d'avoir des bras un peu menus donc je préfère les manches longues aux manches courtes".

Et en plus de ça, les chemises que Denis Brogniart porte dans Koh Lanta sont toujours sombres, et là, c'est pour une histoire de transpi. "Tout simplement parce qu'on est dans des zones où il fait extrêmement chaud et y'a forcément la transpiration" a-t-il expliqué, "si vous mettez une chemise bleu ciel, les auréoles se voient beaucoup plus que sur une chemise bleue marine ou noire".

Les astuces de Denis Brogniart pour ne pas dégouliner

D'ailleurs, pour éviter d'avoir des auréoles de transpiration sous les bras, le présentateur choisit donc des chemises de couleurs foncées, mais pas seulement. "Pour l'anecdote, j'ai au moins 4 chemises identiques que je peux changer" et "parfois on voit un peu d'humidité, mais c'est la vie aussi" a-t-il détaillé.

Denis Brogniart avait aussi parlé de ça dans le QG avec Guillaume Pley et Jimmy Labeeu. Ses tips pour rester au sec malgré la chaleur des lieux de tournage ? "Les chemises, je les ai par 4", et "en dessous de ma chemise, je mets un tee-shirt qui éponge, un peu, la transpiration" avait-il déclaré. "Je mets des patchs anti-transpiration sous les bras" aussi et "dans l'heure ou l'heure et demie avant un tournage, je bois très peu" avait-il précisé.