Koh Lanta 2022 : l'élimination d'un ambassadeur spoilée ? Les théories sur la réunification

Pourquoi c'est peu probable

Mais s'agit-il vraiment d'une erreur de la part des monteurs de Koh Lanta ? C'est peu probable ! D'abord car Louana n'apparaît pas seulement en fond sur une image mais parle face à la caméra. Il semble donc impossible que la production ait laissé passer ça et qu'il s'agisse d'un spoiler. Notre théorie ? Louana et Colin vont revenir sur leur camp pour annoncer la décision des ambassadeurs et le nom de l'éliminé, d'où les images de Louana avec les aventuriers. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on découvrira qui a tiré la boule noire. Evidemment, ça ne veut pas dire que Colin n'a pas été éliminé mais on imagine mal Koh Lanta s'auto-spoiler comme ça ! A moins que TF1 nous offre un rebondissement de dernière minute et que Colin et Louana choisissent finalement de donner le nom d'un aventurier...

En tout cas, les images de l'épreuve de la semaine prochaine ne montrent ni Colin ni Louana et laissent donc planer le suspense sur la suite. Seule certitude, Ambre, Olga, Yannick et Fouzi seront présents. Qui sera éliminé dans Koh Lanta 2022 ? Qui fera partie de la tribu réunifiée ? Réponse au prochain épisode.