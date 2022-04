Koh Lanta : le rituel adorable de Denis Brogniart et ses enfants avant chaque tournage

Quand on dit Koh Lanta, on pense en premier au fameux totem mais le nom de Denis Brogniart n'est jamais loin derrière. Il faut dire que ça fait déjà 21 ans qu'il anime l'émission phare de TF1. 21 ans d'aventures aux quatre coins du monde mais aussi de longues semaines passées loin de sa famille. Eh oui, Denis Brogniart est aussi un papa, en plus d'être un animateur hors pair ! Il a quatre enfants : Dimitri, né en 2000 d'un premier mariage, et trois filles : les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006). C'est d'ailleurs sur le tournage de Koh Lanta qu'il a rencontré sa femme, Hortense, qu'il a épousée en 2007.

Ce rituel des enfants de Denis Brogniart avant le tournage de Koh Lanta

Pour auféminin, Denis Brogniart s'est confié sur ses enfants et a dévoilé le rituel que la famille a mis en place avant chaque tournage. Comme l'explique l'animateur de Koh Lanta 2022, ils ont une tradition avant chaque tournage : organiser un dîner au restaurant en famille. Mais ce n'est pas tout. "Je prends le temps, de manière manuscrite, d'écrire une longue lettre à chacun de mes enfants, où il y a de la tendresse bien sûr, mais aussi des objectifs..." a-t-il expliqué. Une lettre qu'ils peuvent donc lire une fois leur papa parti à l'autre bout du monde.

Mais les enfants de Denis Brogniart ont eux aussi le même rituel : "Souvent, j'ai la chance d'avoir dans mon sac un petit mot qu'ils ont caché avant que je parte." confie l'animateur qui ajoute : "On est une famille où on écrit beaucoup. J'ai toujours considéré que pour dire les choses, l'écriture, c'est ce qu'il y a de mieux. Et notamment avec des ados, ce n'est pas toujours facile de parler, alors quand tu arrives à regrouper ta pensée et ce que tu as envie de dire, j'aime passer par l'écrit."

Il faut dire que les enfants de Denis Brogniart sont habitués à vivre loin de leur papa. "Mes enfants sont nés, je faisais déjà Koh-Lanta. Ils ont l'habitude de ces périodes d'absence." avait-il confié dans une interview à RFM au début de Koh Lanta : le Totem maudit, en février dernier. Malgré la distance, Denis Brogniart reste évidemment en contact avec eux. "En Polynésie, on avait douze heures de décalage horaire. Moi, je prenais mon petit-déjeuner, et eux, leur dîner. A la maison, on a une caméra avec un grand angle, ce qui permet à toute la famille de manger ensemble (...) Quand on est loin, on parle plus. Et on a parfois des conversations et des réflexions plus profondes. On enlève le superflu et ça a du bon" avait-il ajouté.