Koh Lanta : Denis Brogniart a toujours la haine contre les tricheurs, "J'ai été à la fois peiné et en colère"

Denis Brogniart encore vénère contre les tricheurs de Koh Lanta, La Légende : "J'ai été à la fois peiné et en colère"

Koh Lanta, c'est un programme familial devant lequel toutes les générations se retrouvent. Et c'est aussi une émission produite "en famille", avec des gens qui se connaissent depuis des années et qui ont à coeur de donner le meilleur aux fans. Alors forcément, Denis Brogniart et la prod ont été autant énervés et déçus que les téléspectateurs en apprenant les tricheries dans Koh Lanta All Stars 2021 (Koh Lanta, La Légende) sur TF1. Que ce soit la triche de Teheiura qu'il a assumée (il a mangé de la nourriture apportée par des locaux et l'a partagée avec d'autres aventuriers), ou la triche des dîners clandestins avec plusieurs aventuriers qui a été découverte après.

Denis Brogniart est revenu sur ces affaires de tricheries avec Télé Star, et a l'air d'être toujours vénère contre les tricheurs : "Bien sûr. J'ai été à la fois peiné et en colère. Nous possédons des preuves irréfutables ce qu'il s'est passé. N'en déplaise à qui que ce soit". Sur cette nouvelle saison Koh Lanta 2022 (Koh Lanta : Le Totem maudit), la prod a donc renforcé la sécurité pour éviter la triche : "On a donc renforcé notre sécurité sur les camps pour que cela ne se reproduise pas. Je pense que cette fois, on va retrouver vingt-quatre aventuriers fair-play".

Et quand la journaliste lui a demandé "Revoici déjà Koh-Lanta. Doit-on y voir la volonté de ne pas rester sur l'image délétère qu'a laissée l'édition dernière avec ses tricheries ?", Denis Brogniart a répondu : "Ce qui m'embête, dans cette façon de poser la question, c'est qu'on a l'impression qu'on a passé les faits sous silence. Nous avons assumé nos responsabilités. On a pris la décision la plus radicale : ne pas désigner un vainqueur".

"Je ne les excuse pas, et je ne les excuserai jamais"

Lorsqu'il avait été invité dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, le présentateur avait aussi reparlé des triches dans la saison Koh Lanta, La Légende en expliquant : "Ce qui m'a surtout embêté, c'est de l'apprendre après. Tu as l'impression d'être un peu le dindon de la farce ! Mais parce que à aucun moment je n'ai imaginé avec mon petit esprit d'oie blanche, candide, que ça puisse se dérouler comme ça".

Les tricheurs, "je ne les excuse pas, et je ne les excuserai jamais" avait-il aussi avoué à TV Mag. "Je suis autant déçu qu'eux" avait précisé Denis Brogniart en parlant des fans du jeu de survie déçus. "On a eu des actes de tricheries. Ils ont été caractérisés, et on a pris une décision forte puisqu'il n'y a pas eu de dépouillement entre les deux finalistes" avait-il rappelé, en faisant référence à Claude Dartois qui n'a pas eu sa victoire et à Laurent Maistret.