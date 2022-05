Louana (Koh Lanta 2022) trahie, éliminée et "déçue" : Ambre assume, "bien sûr que c'était une trahison"

Koh Lanta 2022 : Louana trahie et éliminée confie être "très déçue par François et Ambre"

Dans l'épisode 12 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit), diffusé ce mardi 17 mai 2022 TF1, c'était le retour de l'épreuve de dégustation. Et il y avait aussi les fameux "destins liés". Maxime et Louana ont ainsi été éliminés du jeu de survie présenté par Denis Brogniart. Et Louana a vu le vote d'Ambre contre Maxime comme une trahison, puisque cela a provoqué son élimination à elle aussi.

"J'ai été très déçue par François et Ambre car ils faisaient partie de l'alliance des Verts, j'avais quand même sauvé tout le monde dans mon équipe lors des Ambassadeurs" a confié Louana à Télé Loisirs, "Mais après, ça ne m'étonne pas. Ils avaient donné leur parole pour Colin et finalement ils ne l'ont pas tenue. Moi, je n'aurais jamais pu trahir l'alliance des Verts. Maintenant, ça fait partie du jeu, c'est Koh Lanta... Les affinités prennent le dessus : Ambre et Géraldine étaient proches, Fouzi s'entendait bien avec François...".

Est-ce qu'Ambre et François avaient prévenu Louana de leur vote contre Maxime avant le conseil ? "Pas du tout. Avant le conseil, Ambre est venue me voir et m'a dit : 'Ne t'inquiète pas, tu seras sauvée, on votera contre Fouzi'" a répondu l'aventurière qui s'est rapprochée de Maxime depuis la fin de tournage de Koh Lanta 2022. Et en a-t-elle parlé à Ambre depuis ? "Pas vraiment".

"Bien sûr que c'était une trahison" confirme Ambre, "mais pour moi c'était la moins pire des trahisons"

Ambre aussi est revenue sur sa décision de voter contre Maxime dans Koh Lanta 2022. Elle a expliqué à Télé Loisirs : "Pour moi, c'était inconcevable de voter contre Géraldine et Fouzi. J'avais passé trop de bons moments avec eux, on avait beaucoup échangé sur l'aventure et sur ce que l'on voulait se prouver à nous-mêmes. Et puis, moi, depuis le début, je veux éliminer Maxime, peu importe à quel prix ! Ou, pour être plus précise, je ne veux plus éliminer d'autres gens avant lui. On avait déjà sacrifié pour lui Yannick et Anne-Sophie. Je ne voulais plus faire ça".

Mais Ambre comprend aussi que Louana se sente trahie et assume son choix : "On a eu l'occasion d'en discuter. Et oui, bien sûr que c'était une trahison, je comprends ce qu'elle dit, mais pour moi, c'était la moins pire des trahisons. Car on a trahi une seule personne... Et puis, de toute façon, au moment où elle a tiré la boule qui la liait à Maxime, tout le monde savait comment ça allait se terminer".