Koh Lanta 2022 : dégustation de vers, Jean-Charles roi des losers, binôme d'ennemis... le résumé en tweets de l'épisode 12

Jean-Charles dernier, mais adoré !

L'épisode a également été marqué par la poisse de Jean-Charles lors des épreuves. La semaine dernière, il n'a pas été choisi sur l'épreuve du tir à l'arc et est arrivé dernier au parcours du combattant. Cette semaine, l'échec continue : c'est le dernier à finir son assiette à la dégustation et il est le premier à tomber sur l'épreuve de l'équilibre pour l'immunité... S'il est dernier sur les épreuves, il est premier dans le coeur des téléspectateurs. Et nous non plus, on ne peut pas cacher qu'il fait partie de nos chouchous.