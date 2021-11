Koh Lanta, La Légende : voici pourquoi l'épreuve de la dégustation n'est plus dans l'émission

Dans chaque émission d'aventure (ou presque) on y a le droit : la séance de dégustation a de quoi dégoûter la plupart des internautes. Dans Pékin Express par exemple, les candidats ont eu la chance (non) de déguster des testicules de mouton. Mais dans Koh Lanta, plus rien ! L'épreuve est absente depuis quelques saisons déjà et ne sera pas de retour pour Koh Lanta, La Légende.

La prod explique l'absence de l'épreuve de la dégustation

Cette année, vous ne verrez toujours pas les aventuriers déguster le pire de la gastronomie de Polynésie. Et pour cause, l'épreuve de dégustation n'aura pas lieu. Mais pourquoi ? Télé Loisirs a posé la question à la production de l'émission. Parmi les raisons ? Une envie de renouveler les épreuves du jeu pour ne pas lasser les téléspectateurs. "Nous voulons chaque saison renouveler les épreuves, et si nous proposons un certain nombre de nouvelles épreuves, forcément, nous ne pouvons pas reconduire certaines épreuves emblématiques..." a confié la prod de Koh Lanta. La dernière apparition de cette épreuve date de 2020 dans L'île des héros et c'est d'ailleurs Claude qui l'avait remportée.

Mais ce n'est pas la seule raison. Selon la production, le lieu de tournage était un frein pour proposer des "plats" suffisamment intéressants. "En Polynésie, il était également plus difficile de dénicher des 'mets' pouvant constituer le menu d'une belle épreuve de dégustation...". Par contre pour les frites, il n'y avait pas de problème...