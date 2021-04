Pékin Express 2021 : testicules de moutons, cheminées pénis... Les internautes sont morts de rire

Pékin Express 2021 : deux épreuves WTF avec des testicules de moutons et une poterie en forme de pénis

Dans l'épisode de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) diffusé ce mardi 13 avril 2021 sur M6, ce sont les frères Arnaud et Pierre-Louis qui ont été éliminés. Après avoir été récemment marquée par l'accident de la route d'Aurore et Jonathan, l'émission animée par Stéphane Rotenberg a cette fois-ci fait rire à cause de deux épreuves un peu tendancieuses.

Il y a d'abord eu une dégustation de testicules de moutons bouillies. "Je vois deux boules et à côté je vois la coui*** fraîchement découpée du matin" lâché Rose-Marie, avant que Stéphane Rotenberg révèle que ce sont des testicules de moutons. "Oh pu*** ! Ne dis pas le nom" a alors répondu Florent, dégoûté. Stéphane Rotenberg a assuré : "Mais ça se mange", "on les a trouvés sur le marché, ça se vend et ça se mange".

Mais Florent a envie de vomir : "ça veut sortir mais il faut que je me retienne". Rose-Marie aussi. "Mon corps réagi tout seul et j'ai envie de vomir" a-t-elle avoué. Quant à Cinzia, c'est "psychologique" : "Le mot testicule résonne dans ma tête et il y a un court-circuit. Je ne peux pas manger des testicules". "C'est horrible, c'est la pire chose que j'ai faite sur Pékin Express" a ajouté Cinzia, "je sens tous les nerfs à l'intérieur avec cette texture dégueulasse". Même constat pour Claire qui a raconté que c'était "plein de filaments dedans, pas cuit, avec une odeur... j'en passe".