Arnaud (Pékin Express 2021) et Pierre-Louis ont assisté à l'accident mortel : "On a tout vu" (Itw)

Arnaud à propos de l'accident de voiture : "On était juste derrière eux donc on a tout vu"

Ce mercredi 13 avril 2021, dans l'épisode de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) diffusé sur M6, Arnaud et Pierre-Louis ont été éliminés. Les deux frères de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg ont cette fois-ci bel et bien quitté le jeu, eux qui avaient été repêchés pour être le binôme caché puis après l'accident de la route d'Aurore et Jonathan en Turquie. Arnaud a accordé une interview à PRBK où il s'est confié sur l'accident de voiture (qu'Aurore et Jonathan nous ont détaillé), la perte de l'épreuve d'immunité, le duel final et leur nouvelle élimination, définitive cette fois-ci.

"Nous on était juste derrière eux donc on a tout vu" nous a avoué Arnaud à propos de l'accident de voiture en d'Aurore et Jonathan en Turquie. "On était plus ou moins aux premières loges", donc "on a vu l'état de Jonathan et Aurore et on a vu que c'était grave" a-t-il précisé.

Les autres candidats de Pékin Express 2021 ont quant à eux étaient alertés le jour d'après pour le drame, l'arrêt de la course temporairement et le départ d'Aurore et Jonathan. "Le lendemain Stéphane (Rotenberg, ndlr) nous a pris sur le plateau et l'a annoncé aux autres candidats" a-t-il ainsi expliqué, et "la course a été arrêtée". Pour les frères, c'était évidemment "des circonstances compliquées" de reprendre la course, "on a eu une pensée pour Aurore et Jonathan".

L'épreuve d'immunité, "Pierre-Louis l'a refait en off et il n'a pas tenu non plus"

Pour Arnaud, le pire souvenir de ce dernier épisode de Pékin Express 2021 pour lui et Pierre-Louis, il y en a deux. D'abord "le drapeau rouge, qu'on se loupe à un poil de c**" a-t-il déclaré. "Là on prend une claque, on se dit il faut sortir à tout prix de ce petit village, je sais même pas si on peut appeler ça un village, les premiers pour essayer de garder à distance Christophe et Claire. Mais une voiture par heure ça aide pas" a-t-il confié.

Et puis il y a "mon frère qui perd l'équilibre pour l'épreuve d'immunité". Pierre-Louis a en effet manqué d'équilibre et est tombé, forcé du coup à tout recommencer depuis le début alors que lui et Arnaud étaient sur le point de gagner cette épreuve d'immunité. Ce sont finalement Cinzia et Rose-Marie qui l'ont remportée. Mais au final, ils n'ont "aucun regret parce que Pierre-Louis l'a refait en off et il n'a pas tenu non plus".

"Je le voyais déjà trembler sur l'avant-dernier poteau, je me suis dit 'aïe aïe aïe, ça va être chaud, courage mon frère'" a précisé Arnaud, "je sais que Cinzia, le yoga, le pilates et tout ça ça la connaît, donc si elle arrive en premier c'est mort, c'est foutu pour nous. Pareil pour Claire". Et quand "Pierre-Louis est tombé, je me suis dit Cinzia ça va être à elle et à mon avis Cinzia ça passe. Et ça n'a pas loupé, il n'y a pas eu de vent autour de Cinzia, mon frère il s'est pris une tornade".

Arnaud et Pierre-Louis ont ensuite affronté Florent et Noël en duel final. Et les frères ont perdu et ont donc té éliminés du jeu présenté par Stéphane Rotenberg. "Forcément on était déçus" a reconnu Arnaud, "on s'en est voulu après en repensant à nos petites erreurs".

