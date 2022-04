Koh Lanta 2022 : Olga balance sur les conditions d'hygiène, "Quand tu passes à côté de quelqu'un..."

Les deux derniers épisodes de Koh Lanta 2022 n'ont pas été faciles à vivre pour Olga ! L'aventurière a perdu ses deux plus fidèles alliés : Alexandra et Colin. Elle s'est d'ailleurs montrée très attristée par le départ de ce dernier et des rumeurs de couple, auxquelles les deux candidats ont très vite coupé court, sont rapidement apparues.

Après Jesta et Benoit, les téléspectateurs rêvent de revoir un couple se former sur la plage ! Mais malheureusement pour les fans, les aventuriers n'ont pas du tout la tête à ça. Interrogée par Le Figaro concernant la libido sur le camp, Olga répond : "On en a parlé entre nous. Mais c'est la mort pendant Koh-Lanta ! L'aventure est extrêmement difficile (...) On met nos forces ailleurs". En même temps, c'est Koh Lanta, pas Les Princes de l'amour !

"C'est notre propre odeur qui nous gêne"

L'ancienne danseuse du Moulin Rouge, dont le clash avec Yannick avait fait réagir Denis Brogniart a aussi abordé la question de l'hygiène et visiblement, ça ne sent vraiment pas la rose sur le camp !