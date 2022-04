Olga et Colin (Koh Lanta 2022) en couple ? Ils réagissent !

Coup de tonnerre lors du premier conseil de la réunification ! Colin, qui était pourtant persuadé de ne pas être en danger, a été trahi par les rouges et a été éliminé de Koh Lanta 2022. Cette nouvelle a beaucoup attristé Olga, dont il est très proche depuis le début de l'aventure. Ils sont tellement proches que les téléspectateurs ont des doutes sur leur relation. Alors simple coup de foudre amical ou vrai crush ? Les deux aventuriers ont mis les choses au clair.

Interrogé par Purepeople.com, le jeune homme indique que cette rumeur le fait "marrer", avant d'ajouter : "Les gens s'emballent. Avec Olga, on a été très proches. Cette aventure soude beaucoup. On a la même vibe, on a un truc très fort mais très amical". Il précise qu'ils ne sont pas en couple : "Ce n'est pas le cas. Les gens se trompent. C'est vrai qu'on nous voit beaucoup ensemble sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que ça fait plaisir de passer du temps ensemble. Il faut croire en l'amitié hommes/femmes".

"Il n'y aura jamais plus que de l'amitié entre Colin et moi"

Dans une interview accordée au Figaro, Olga avoue aussi avoir été très proche de Colin, mais "en tout bien tout honneur" précise-t-elle. "Il n'y aura jamais plus que de l'amitié entre Colin et moi. On est seulement des super alliés. On s'est rencontrés le premier jour sur la plage et on ne s'est jamais quittés" assure aussi celle qui a été accusée de racisme suite à ses propos sur Yannick lors d'un conseil.

Dans la vie de tous les jours, l'aventurière qui a été défendue par Denis Brogniart est mariée et explique que son chéri n'a jamais été jaloux de Colin... Même lorsque les deux anciens jaunes se sont retrouvés collés dans un hamac ! "On ne dormait pas dessus, on s'est juste posés, on a discuté et on est partis. Le hamac est devenu le bureau de tout le monde avant un conseil, on travaillait beaucoup" assure-t-elle.

Olga et Colin s'accordent donc sur le fait de rester dans la friendzone et, malheureusement, ils ne seront jamais les nouveaux Jesta et Benoît. Les deux anciens aventuriers sont tombés amoureux dans l'émission et sont aujourd'hui parents de deux enfants.