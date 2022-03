Olga (Koh Lanta 2022) accusée de racisme envers Yannick : Denis Brogniart s'emporte, "C'est d'une bêtise abyssale"

Et encore un candidat insulté pour le jeu d'aventure de TF1. Ce mardi 22 mars dans Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta, le Totem maudit), Olga a fini en larmes lors du conseil. La candidate des jaunes a expliqué avoir du mal à s'imposer sur les épreuves, à cause de Yannick qui l'impressionne et dont elle craint les réactions. Des déclarations qui ont surpris l'aventurier et les internautes. Certains sont même allés très loin en l'accusant d'attaquer Yannick à cause de sa couleur de peau. Des accusations de racisme inadmissibles pour Denis Brogniart qui a défendu Olga.

De son côté, Stéphanie a elle aussi défendu Olga et expliqué qu'elle n'était absolument pas raciste. "Yannick c'est juste un sportif qui fait 1m93. il n'est pas aussi grand que Denis mais il fait peur quand même (...) Elle a été impressionnée et elle a le droit. On a tous le droit d'avoir des sentiments. (...) Ne mélangez pas tout. Si vous croisiez Yannick, vous seriez impressionnés aussi et la couleur de peau ne change rien à ça." a déclaré la candidate éliminée.