Koh Lanta 2022 : ce que les candidats ont le droit d'avoir dans leur sac et ce qui est interdit

Après l'élimination de Benjamin à cause de la boule noire (retrouvez notre récap du dernier épisode en tweets), qui va quitter Koh Lanta 2022 cette semaine ? Pour le savoir, il faudra être devant TF1 bien sûr ! Dans une nouvelle interview, Louana qui a déjà évoqué la libido des candidats et revenue sur l'une des questions que se posent les téléspectateurs : que peuvent prendre les aventuriers avec eux sur le tournage. Si, dans la première saison, ils pouvaient amener un objet personnel (l'un c'était pointé avec une pince à épiler !), ce n'est plus le cas.

La liste des choses que les candidats de Koh Lanta peuvent avoir avec eux sur le tournage

Pour Koh Lanta, les aventuriers n'ont pas quartier libre en ce qui concerne le contenu de leur sac. Au contraire même, comme le dévoile Louana, ils reçoivent une liste précise "très simple, courte et rudimentaire" a-t-elle confié à TVMag Le Figaro. On y retrouve quoi ?

- Un maillot de bain

- 2 paires de chaussures

- 2 paires de chaussettes

- Un t-shirt à manches longues

- Un t-shirt à manches courtes

- Une casquette

- Une paire de lunettes de soleil

- Un pull

- Un pantalon ou un legging

Et pas plus ! En plus de cette liste restreinte, les candidats doivent respecter certains critères pour leurs vêtements, précise TVMag. Ils ne doivent par exemple pas contenir de logos ou de marques trop visibles et les aventuriers sont invités à éviter les couleurs qui représentent les équipes. De plus, les candidates féminines doivent porter un maillot 2 pièces obligatoirement. Ils ne peuvent d'ailleurs pas changer de vêtements en cours de route, sauf cas exceptionnel. Ce fut par exemple le cas en 2020 pour Inès qui avait été autorisée à changer de bas de maillot de bain.

Côté hygiène, les candidates ont aussi à disposition des tampons comme l'avait dévoilé Lola de l'édition 2020. Les candidats peuvent aussi continuer à prendre leurs traitements médicaux, comme la pilule.

Ces choses interdites

Et Il y a aussi des interdictions. Les candidats ne peuvent évidemment pas prendre avec eux tout ce qui pourrait servir pour la survie. Mais d'autres vêtements sont aussi interdits, précise Louana, notamment les K-Way ou bien les chasses étanches. La candidate avoue qu'elle aurait d'ailleurs bien aimé avoir une veste sur le tournage mais ça aussi, c'est interdit !