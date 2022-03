Koh Lanta 2022 : élimination folle à la boule noire, retours d'Ugo et Sam, nouvelle tête à claques... Le récap en tweets

L'épisode 4 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit), diffusé ce mardi 15 mars 2022 sur TF1, a réservé bien des surprises. Les jaunes ont gagné l'épreuve de confort (welcome au hamac, chaises, coussins, boîte à outils et smoothies). Ils ont alors dû choisir deux aventuriers rouges à envoyer sur un îlot sauvage pour la nuit (sorry Maxime et Jean-Philippe).

Mais les rouges ont ensuite gagné l'épreuve d'immunité. Et côté votes au conseil, c'était compliqué pour les jaunes ! Yannick avait deux bracelets (et donc deux votes) contre lui, Stéphanie et Benjamin ont eu quatre voix chacun. "Ah", comme dirait Denis Brogniart ! Du coup, l'animateur a demandé aux aventuriers de revoter soit pour Stéphanie, soit pour Benjamin. Mais pas de chance, ils obtiennent alors cinq voix chacun. Une égalité qui a obligé Denis Brogniart à sortir la boule noire pour un tirage au sort. Et là, c'est Benjamin qui a finalement été éliminé.