Koh Lanta 2022 : abandon, coupe de cheveux à la machette et candidate fantôme... Le récap en tweets

Mattéo et Bastien en mode Spider-Man

Ceux qu'on a bien vu en revanche et qui ont marqué l'épisode, ce sont Mattéo et Bastien ! Mattéo a été éliminé, mais lui et Bastien ont pourtant tout donné sur l'épreuve. Comme deux Spider-Man, ils se sont élancés et ont gagné ! Bastien a même été comparé à un paresseux tellement il était à l'aise. Bref, des sportifs qui nous ont vendu rêve et nous ont mis des paillettes dans nos vies (pensée à toi Kevin).