Kobe et Gianna Bryant ont été inhumés lors d'une cérémonie intime

Le 26 janvier 2020, le monde entier était en deuil. Et pour cause, on apprenait la mort de Kobe Bryant, véritable légende du basket, dans un crash d'hélicoptère. Sa fille Gianna, âgée de seulement 13 ans, se trouvait également parmi les 9 victimes. Suite à cette tragique nouvelle, de nombreuses stars du monde entier ont rendu hommage au quintuple champion NBA qui avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers et à sa fille, espoir du basket qui rêvait d'intégrer un jour la WNBA, la ligue professionnelle américaine féminine.

Kobe et Gianna Bryant inhumés dans la plus stricte intimité

Une double déchirure pour Vanessa Bryant et ses 3 autres filles, qui ont pu leur dire au revoir le vendredi 7 février dernier, alors qu'ils ont été inhumés dans la plus stricte intimité, lors d'une cérémonie privée qui s'est déroulée au cimetière Pacific View dans la ville de Corona Del Mar, en Californie. "Vanessa et la famille voulaient des obsèques privées pour faire leur deuil. La cérémonie était un moment très dur pour tout le monde, parce qu'il leur est encore très difficile d'accepter qu'ils ont perdu deux belles âmes", a révélé une source au site Entertainment Tonight.

Les fans pourront également faire leurs adieux au basketteur et à sa fille puisque Vanessa Bryant a annoncé qu'une cérémonie aura lieu au Staples Center le 24 février prochain, là où les Lakers lui ont rendu un touchant hommage.