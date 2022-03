Kim Kardashian et Pete Davidson en couple : ils officialisent (enfin) sur Instagram

Ok, ces photos ne sont pas trop une surprise mais ce sont quand même les premières images officielles du couple depuis les débuts de sa relation. C'est fin 2021 que Kim Kardashian et Pete Davidson se sont rapprochés après le passage de la bombe dans le Saturday Night Live (où l'ex d'Ariana Grande est comédien) en octobre. Les deux stars avaient ensuite été aperçus très proches par les photographes avant de confirmer leur relation dans la presse. Mais ils n'avaient jamais posé ensemble sur les réseaux. C'est donc maintenant fait !

Récemment, Kim Kardashian a dévoilé qu'elle allait évoqué son histoire avec l'acteur et comédien dans The Kardashians, la nouvelle émission de télé-réalité de la célèbre famille, disponible en avril sur Disney+ en France. Mais elle avait aussi indiqué que l'ex de Phoebe Dynevor n'avait pas tourné de scènes pour l'émission pour le moment. "Je n'ai pas encore tourné avec lui. Je ne suis pas opposée à ça. Ce n'est simplement pas ce qu'il fait. Mais s'il y a un événement et qu'il est là, il ne dira pas aux caméras de partir." avait assuré la star. Bref, c'est le big love et on souhaite que ça dure !