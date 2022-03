Kanye West officiellement divorcé de Kim Kardashian : il clashe encore Pete Davidson (et l'enterre)

Kim Kardashian divorcée de Kanye West pour de bon : le rappeur n'était même pas à l'audience...

C'est finito pipo (eh ouais Bebew) entre Kim Kardashian et Kanye West ! Après une belle amitié qui s'est transformée en amour, un mariage en 2014 et les naissances de 4 enfants (North, Saint, Chicago et Psalm), Kim K et Ye se sont séparés. Kim Kardahian avait demandé le divorce début 2021 et a retrouvé l'amour avec Pete Davidson, l'ex fiancé d'Ariana Grande. Et c'est officiel, leur divorce a enfin été prononcé : ils ne sont plus mari et femme.

L'audience du divorce s'est tenue au tribunal de LA ce mercredi 2 mars 2022, comme l'a rapporté TMZ. Kim Kardashian était en appel vidéo, son avocate Laura Wasser était présente au tribunal et Kanye West était absent, il n'était pas là ni en physique ni en appel en visio. Le juge a accordé une condition demandée par l'avocat du rappeur : "Tout droit d'obtenir le remboursement de l'argent qui est censé être divisé sera préservé au cas où l'un d'eux meurt".

Avant de finir, l'influenceuse et candidate de télé-réalité a répondu à une série de questions, pour prouver qu'il n'y avait pas de retour possible pour le couple. "Y a-t-il des problèmes dans votre relation ?" et "Pensez-vous que votre mariage peut être sauvé grâce à un conseil ?" a notamment demandé le juge. La star des réseaux a répondu "oui" à la première question et "non" à la deuxième question.

Ye a encore la haine contre Pete Davidson et l'enterre dans une vidéo

Toujours selon TMZ, Kanye West voulait aussi vraiment le divorce pour être célibataire. Sauf que celui qui est aussi designer (entre autres pour les Yeezy) doit quand même avoir la haine. Car il y a encore quelques semaines, il a supplié son ex de revenir avec lui, il lui a envoyé des roses par camion carrément (et du coup s'est fait larguer par Julia Fox avec qui il s'était récemment mis en couple) et il a clashé Pete Davidson, alias le nouveau boyfriend de Kim. Du coup, on y croit pas trop à son envie de divorce.

Surtout que l'artiste a encore une fois attaqué l'humoriste du Saturday Night Live. Sur Instagram; Ye a posté une vidéo d'un dessin-animé (en pâte à modeler ?) où il enterre Pete Davidson, lui arrose la tête pour faire pousser des plantes sur le comédien. Et histoire d'en rajouter une couche, il a précisé à la fin de la vidéo : "Tout le monde vécu heureux pour toujours. Sauf Skete (squelette en français, le surnom que Kanye West donne à Pete Davidson pour se moquer de lui, ndlr). Vous savez qui".