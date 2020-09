Kevin Spacey : deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles sur des mineurs de 14 ans

L'acteur Anthony Rapp porte plainte contre Kevin Spacey

Kevin Spacey se retrouve avec deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles contre lui. C'est ce qu'a annoncé Variety , documents à l'appui. Les deux hommes qui portent plainte contre l'ex personnage principal de la série House of Cards avaient à peine 14 ans dans les années 1980, au moment des supposées violences sexuelles. Tous deux dévoilent dans les plaintes encore souffrir de séquelles psychologiques.

La première plainte a été déposée par l'acteur Anthony Rapp. Il avait été le premier à parler publiquement en 2017 de son agression sexuelle par Kevin Spacey. Celui qui s'est fait connaître avec les films L.A. Confidential et American Beauty s'était excusé avant de faire son coming-out. Anthony Rapp avait détaillé que Kevin Spacey l'aurait invité chez lui en 1986 et aurait fini par s'allonger sur lui dans un lit. L'ado avait alors réussi à s'échapper pour sa cacher dans une salle de bain, puis il s'était enfui.

Un ancien élève de la star réclame aussi justice

L'autre plainte est anonyme. Seules ses initiales C.D. sont présentes sur les documents. Il s'agirait d'un ancien élève de Kevin Spacey. Il l'aurait rencontré en 1981, quand la victime présumée était âgée de 12 ans. Mais c'est quand l'homme était âgé de 14 ans qu'il aurait été agressé sexuellement, et ce plusieurs fois. Il est précisé qu'il aurait pratiqué du sexe anal et oral contre son gré, malgré ses "non" répétés, et aurait finit par s'enfuir lors de leur dernière rencontre.

Pour rappel, d'autres investigations sont aussi toujours en cours contre Kevin Spacey. C'est le cas notamment à Londres, pour des agressions datant de 2005 et 2008. En revanche, les plaintes n'ont pas pu être toutes examinées car trois autres accusateurs sont morts ces dernières années et un autre homme a abandonné les poursuites en invoquant le 5ème amendement.