Kevin Guedj prêt à se réconcilier avec Julien Tanti mais... "Il y a aussi les femmes qui entrent en jeu" (exclu)

Après leur mariage Courchevel, Carla Moreau et Kévin Guedj font leur grand retour sur nos écrans dans Carla et Kévin : le temps des réconcilions, disponible sur la plateforme My TF1 Max. Ils sont aussi actuellement en tournage pour une nouvelle émission de télé-réalité qui les opposera à la JLC Family. Lors d'une interview, nous avons demandé à Kévin si des candidats des Marseillais seront présents dans leur équipe. "Des candidats qui ont fait les Marseillais, oui..." nous a confié le papa de Ruby. Il nous a aussi révélé qu'un retour dans l'émission de W9 n'était pas d'actualité pour lui : "Il ne faut jamais dire jamais, mais ça me parait improbable".

"Julien, c'était un vrai ami"

Nous avons également profité de cette interview pour revenir avec lui sur son clash avec Julien Tanti et le jeune homme ne sait pas vraiment pourquoi son ancien meilleur ami l'a attaqué sur les réseaux. "Je ne sais pas... Peut-être que je lui manque, hein ! Je pense que je lui manque, il doit s'ennuyer sans moi... C'était plus rigolo quand il était avec moi ! Je lui ai envoyé une jolie photo de nous deux d'ailleurs, pour pas qu'il m'oublie, parce qu'il l'avait perdue" s'amuse-t-il, avant d'ajouter : "Julien, c'était un vrai ami. On s'est beaucoup aimé, on a vécu ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble... Après, c'est vrai que maintenant on vit très loin l'un de l'autre, on n'est plus amené à travailler ensemble... Donc ce ne sont pas des choses faciles à régler".

"Je vais lui envoyer des fleurs !"

Concernant une éventuelle réconciliation, le mari de Manon Tanti a récemment indiqué qu'il attendait que son rival fasse le premier pas. "Je vais lui envoyer des fleurs !" charrie Kévin, avant de conclure : "On a une relation particulière avec Julien, c'est délicat... Il y a aussi les femmes qui entrent en jeu, tout ça, plein de choses... On a une vie de famille tous les deux, on vit loin l'un de l'autre, c'est compliqué... Mais ce n'est pas du tout quelqu'un que je déteste".

Il reste encore donc un petit espoir pour un retour de l'amitié Kévin / Julien...

Propos recueillis par Mathis Ferrut. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.