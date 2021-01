Kendji Girac papa : surprise, il annonce la naissance de son premier enfant !

Les stars arrivent encore à nous cacher des choses, la preuve avec Kendji Girac. Le chanteur révélé dans The Voice et qui a enchaîné les succès vient d'annoncer une grande nouvelle à ses fans : il est devenu papa pour la première fois et a dévoilé le prénom de son bébé. Surprenant quand on sait qu'il n'a jamais officialisé être en couple.

Depuis qu'il a remporté la saison 3 de The Voice en 2014, Kendji Girac a toujours été très discret sur sa vie privée. Le chanteur de Dernier métro, Habibi ou encore Tu vas manquer n'a jamais affiché sa vie amoureuse dans la presse, sur les réseaux ou sur les tapis-rouge et pourtant... Après quelques rumeurs en septembre, la star vient d'officialiser l'arrivée de son premier enfant qui a pris (presque) tout le monde de court. Kendji Girac papa d'une petite fille A 24 ans, Kendji Girac vient donc de devenir papa pour la première fois... d'une petite fille. C'est sur son compte Instagram que le chanteur a annoncé la naissance de son bébé, sa "princesse" comme il l'écrit. Partageant une photo des pieds du bébé, il a aussi annoncé le prénom de son enfant : Eva Alba. "Quand l'amour prend vie... Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j'aime plus que tout" a écrit le chanteur en légende de l'image. La petite fille est née il y a quelques jours, le 26 janvier, quelques jours donc après la naissance du bébé d'une autre star française de la musique : Shy'm, qui a donné naissance à un fils le 22 janvier. Selon les rumeurs, la maman du bébé se prénommerait Soraya mais le chanteur n'a jamais officialisé leur couple.