Kelly Helard (Mamans & Célèbres) 100% naturelle : elle ne veut plus de filtre et retouche sur ses photos

Kelly Helard prend une décision radicale pour ses photos Instagram

Alors que des mamans sont de retour dans Mamans & Célèbres sur TFX, Kelly Helard qui fait partie des mamans de l'émission a pris une grosse décision. Désormais, celle que vous pouvez suivre dans Mamans & Célèbres avec Neymar et leurs enfants Lyam et Lyana ne postera plus des photos avec des retouches ou des filtres sur son compte Instagram et sur ses réseaux.

C'est en publiant une photo de famille à la plage sur Insta, que l'ex candidate des Ch'tis a expliqué en légende : "En famille c'est rare... Alors photo Instagram et la 2ème réalité hihi. J'ai décidé de ne plus retoucher mes photos vous validez ? #republiquedominicaine #pasdefiltre #pasderetouche #naturel". Du coup désormais, vous ne verrez plus que des photos non retouchées (ni sur Photoshop, ni sur aucune autre appli) et sans filtre sur ses comptes. Une initiative qui prône le naturel et permet de montrer la réalité, plutôt qu'une vie rêvée illusoire.