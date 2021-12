Mamans & Célèbres : 2 mamans de retour dans les nouveaux épisodes, elles expliquent pourquoi

Cindy de retour dans Mamans & Célèbres :

Dans Mamans & Célèbres sur TFX, 2 mamans sont de retour dans les nouveaux épisodes. Jesta Hillman, Kelly Helard, Rym Renom, Émilie Nef Naf et Stéphanie Clerbois se sont réunies dans un épisode spécial Noël, diffusé ce vendredi 17 décembre 2021. Et Cindy Poumeyrol (Koh Lanta, La Légende) a fait son apparition !

Cindy s'est confiée à Télé Loisirs sur son retour dans l'émission : "Sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient souvent : 'Quand est-ce que tu reviens dans Mamans & Célèbres ?' L'idée a mûri chez moi ces derniers mois...". "Un an après, je suis beaucoup plus structurée sur mes entreprises, je me sens mieux organisée et puis, en termes de contenus, je sais que j'ai des choses intéressantes à partager. Je me dis que c'est le bon moment pour revenir" a-t-elle ajouté.

La maman aventurière est enceinte de son deuxième enfant, une petite fille, avec son mari Thomas. Et l'accouchement est prévu pour janvier 2022. Une fin de grossesse et une naissance qui devrait donc être apparaître dans les épisodes de Mamans & Célèbres. Et elle a aussi d'autres projets qui seront montrés dans le programme : "On a acheté une maison et on fait une grosse rénovation. C'est un projet de famille" et "je lance aussi une autre marque en début d'année prochaine".

Julie Ricci aussi de retour dans Mamans & Célèbres :

Julie Ricci aussi sera de retour dans Mamans & Célèbres. Sur son compte Instagram, elle a posté des photos avec ses enfants en légendant : "Les bêtises en famille. J'aime ce genre de photo spontanée, simple et qui représente bien notre quotidien. Je suis heureuse de vous annoncer que je reprend les tournages pour l'émission @mamanscelebres_tfx en janvier, et l'Ain de nouveautés à vous partager entre mes nouveaux projets et les garçons qui grandissent il va y avoir de quoi faire".