Benjamin Machet (Mamans & Célèbres) et Sarah nous racontent leur rencontre (Interview)

Après Julia Paredes, Martika Caringella, Jesta, Stéphanie Clerbois ou encore Emilie Nef Naf, Emilie Fiorelli, Aurélie Van Daelen, Maëva Martinez, Camille Froment et le couple Benjamin Machet et Sarah ont rejoint à leur tour Mamans & Célèbres, sur TFX. L'émission marque d'ailleurs la première apparition de Sarah à la télé. En couple avec Benjamin Machet, la jeune maman est toujours restée loin de l'univers du père de ses deux garçons Tao et Damian, mais aujourd'hui, elle a décidé de sauter le pas.

L'interro surprise de Benjamin Machet et Sarah

PRBK a eu l'occasion d'interviewer Sarah et Benjamin et d'en savoir plus sur leur rencontre : "C'était à Grésy-sur-Aix en France, dans une incroyable boîte de nuit", explique Sarah avant que son chéri ajoute : "C'était il y a sept ans, dans une boîte de nuit un petit peu au fin fond de la cambrousse. Madame est arrivée dans une magnifique robe, on ne voyait qu'elle. Je suis très mauvais en drague, mais c'est moi qui ai fait le premier pas. J'ai été voir le DJ, qui était un ami à l'époque et du coup, j'ai récupéré son numéro de téléphone comme ça." Bien joué !

La participante à Mamans & Célèbres nous a ensuite raconté une anecdote assez marrante sur son premier bisou avec l'ex-candidat des Anges 5 et 6 : "Il m'a fait le coup de la bise, je te fais une bise, deux bises et puis après je t'embrasse." Si ce n'est pas mignon ! Benjamin Machet et Sarah se sont aussi confiés sur leur métier en dehors de la télé, leur plaisir coupable, leur date de naissance ou encore sur leurs mamans coup de coeur dans l'émission de TFX.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.