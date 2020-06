Kaamelott : des acteurs "payés au lance-pierre", le Roi Loth dévoile leur étonnant salaire

Entre 2005 et 2009, Kaamelott a fait le bonheur des téléspectateurs. Pourtant, si la série d'Alexandre Astier diffusée sur M6 est rapidement devenue culte auprès du public au point de voir ses répliques être récitées par coeur, les acteurs - à l'inverse d'Arthur, n'étaient clairement pas les rois du monde à ce moment-là.

Grande série mais petit salaire

Invité de l'émission L'Instant de Luxe de Non Stop People, François Rollin a en effet révélé que le salaire n'était pas très élevé à l'époque du tournage. "Pour Kaamelott pendant toute la série, on a été payé vraiment au lance-pierre. (...) On était payé 350 euros par jour de tournage" a notamment dévoilé l'inégalable interprète du Roi Loth. A titre de comparaison, Marion Game qui incarne Huguette dans Scènes de Ménages - la comédie qui a succédé à Kaamelott sur M6, est payée 8000€ pour 2 jours de tournage par mois.

Comment se fait-il que les salaires aient été si bas durant cette période ? Visiblement, les acteurs étaient payés à la carotte, "Il y avait la promesse que quand il y aurait le film, on serait récompensé." Or, si un premier film a effectivement été tourné - et est attendu à l'automne prochain au cinéma, ses problèmes de production n'auraient finalement pas permis aux comédiens de toucher cette récompense, "Sur le film ça n'a pas rattrapé parce que diverses difficultés économiques et les salaires bien plus élevés de quelques vedettes font que finalement..."

Des acteurs privilégiés à d'autres

Oui, à en croire François Rollin, comme c'est souvent le cas dans le monde du cinéma, la production n'a pas eu d'autres choix que de faire des gros chèques afin d'attirer des gros noms plutôt que de privilégier les acteurs les plus fidèles et emblématiques de la série, "Quand un acteur demande très cher, ça ne me dérange pas. Ça c'est la loi à la con que les producteurs ont instaurée. C'est-à-dire que si j'arrive à te payer 20 balles un travail qui en vaut normalement 300..."

Et parmi les gros noms en question, il y aurait Christian Clavier qui incarne le fameux Jurisconsulte dans cette histoire. Une situation étonnante au regard de son petit rôle dans la série (il n'est apparu que dans 7 des 458 épisodes), mais qui ne dérange pas François Rollin : "Je ne lui en veux pas. (...) Christian Clavier n'a pas toujours mangé du pain blanc et aujourd'hui il peut demander beaucoup, et bien il n'a pas de raison de leur faire des cadeaux".

Du moment que tout cela n'a pas entaché la passion et l'amour des acteurs pour cet univers, c'est tout ce qui compte. Après tout, il y a encore 2 films à tourner !