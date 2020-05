Kaamelott Premier Volet : la date de sortie repoussée, pas de SVOD pour le film

Sortie repoussée pour Kaamelott

Le bonheur aura été de courte durée pour les fans de Kaamelott. En janvier dernier, Alexandre Astier annonçait une bonne nouvelle : la sortie de Kaamelott Premier Volet, le premier film de sa trilogie cinématographique qui fera suite à sa série, n'était plus attendue le 14 octobre 2020 mais le 29 juillet de cette même année. Malheureusement, c'est un détail qui ne vous a surement pas échappé, une épidémie de Covid-19 est venue frapper le monde entier entre temps, ce qui a logiquement chamboulé les plans du papa d'Arthur, Perceval et Karadoc.

Cela vient d'être officialisé par SND sur Twitter, ce film tant attendu va donc encore une fois changer de date de sortie. Prenez votre agenda et (re)notez : sauf nouveau problème sanitaire à venir, c'est le 25 novembre 2020 que Kaamelott Premier Volet débarquera (enfin) dans les salles obscures. Une reprogrammation validée par Alexandre Astier, "C'est pas de gaieté de coeur mais... voilà", et qui ferme notamment la porte à une autre méthode de diffusion.

Pas de sortie en SVOD

On l'a vu ces dernières semaines, de nombreux films qui n'ont pu sortir au cinéma ou pas suffisamment longtemps sont directement passés par la case VOD (Bloodshot depuis dispo en SVOD sur Amazon Prime Vidéo, En Avant...) ou par la case SVOD (Forte, Pinocchio...) afin d'éviter aux différents studios de perdre de l'argent. Or, comme le dévoile SND dans son communiqué, cela n'a jamais été envisagé pour Kaamelott : "Le film est reporté afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible. Alexandre Astier et SND restent impatients de pouvoir présenter au public ce film tourné en 70mm et résolument conçu pour les salles de cinéma".

Préparez-vous à une vague de "On en a gros" sur les réseaux sociaux !