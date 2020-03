Kaamelott de retour : avant le film, Alexandre Astier annonce une nouvelle BD

Les fans de Kaamelott seront gâtés par Alexandre Astier cet été. Ce n'est plus un secret, c'est le 29 juillet prochain qu'Arthur et sa bande effectueront leur grand retour sur nos écrans avec la sortie au cinéma du premier volet d'une future trilogie. Et comme on pouvait déjà le découvrir à travers une récente bande-annonce, la suite de la série promet de nous en mettre plein les yeux et de nous surprendre.

Kaamelott de retour... en BD

Mais ce n'est pas tout, bien décidé à remercier le public pour sa patience et sa fidélité, Alexandre Astier lui proposera également un autre cadeau. Le 10 juin, c'est le Tome 9 de la BD Kaamelott intitulé ici "Les Renforts Maléfiques" qui sera disponible dans toutes les librairies.

Aucun lien avec le film à venir, cette nouvelle bande-dessinée servira à "clore le diptyque initié avec le précédent album : l'Antre du Basilic." Toujours dessinée par Steven Dupré et scénarisée par l'interprète d'Arthur, cette BD - éditée par Casterman, verra ainsi Arthur et ses compagnons, riches d'un nouveau trésor, affronter "la colère des monstres gardiens du lieu" et "les redoutables Renforts Maléfiques", en même temps qu'il tenteront de "sortir sains et saufs de l'antre avec leur butin".

C'est Noël avant l'heure !