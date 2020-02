Kaamelott au cinéma : un "film ambitieux", des personnages séparés... premières révélations

Après la mise en ligne d'une première bande-annonce, les informations concernant Kaamelott - Premier volet, le premier film d'une trilogie cinématographique qui fera suite à la cultissime série de M6, commencent enfin à tomber. Et cette fois-ci, c'est à Lionnel Astier - père d'Alexandre Astier et interprète de Léodagan, que l'on doit ces nouvelles révélations.

Des personnages séparés

Invité de l'émission 10h12h Média de Sud Radio, le comédien a dans un premier temps révélé que ce premier film Kaamelott ne sera pas porté par "tous les personnages" et qu'il n'a lui même pas tourné avec l'intégralité du casting : "J'ai tourné en Carmélide. Tout le monde n'était pas en Carmélide, donc je n'ai pas tourné avec tout le monde."

Une révélation loin d'être anecdotique puisqu'elle nous fait comprendre que ce premier film devrait avant tout servir à établir les enjeux pour la suite. Autrement dit, n'espérez pas voir Arthur affronter Lancelot dès cet été, les retrouvailles entre les deux personnages pourraient mettre du temps à voir le jour.

Un film ambitieux

Une déception ? Peut-être, mais Lionnel Astier l'a ensuite assuré, son fils sait exactement ce qu'il fait. En plus de rappeler, "A partir de 2004, quand la série a commencé, ce film était déjà prévu", l'interprète de Léodagan a promis que le résultat à l'écran récompensera l'attente des fans, "C'était compliqué [à monter] parce que c'est ambitieux comme film. J'ai entendu au cours d'un repas l'expression suivante : 'C'est un film national avec des moyens internationaux.'"

Par ailleurs, en parlant d'international, Lionnel Astier est également revenu sur l'apparition du chanteur Sting à l'écran. Et s'il n'a pu partager de scènes avec lui, cela ne l'empêche pas d'être sous le charme de sa performance : "Je crois qu'il s'est bien amusé à faire ça, avec un français improbable. Il a fait du mot-à-mot, mais je pense qu'il était extraordinaire. (...) Il est très drôle et j'ai vu d'autres petits extraits de ce qu'il a fait et il est très bien."

Rendez-vous le 29 juillet pour découvrir Kaamelott - Premier volet au cinéma.