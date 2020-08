Julien Tanti et Kevin Guedj en froid ? Manon Marsault met les choses au clair

Si l'amour semble être au rendez-vous de cette saison 5 des Marseillais VS Le reste du monde, alors que les couples Greg/Angèle, Benjamin Samat/Marine El Himer, Océane El Himer/Paga ou encore Illan/Victoria se seraient formés, les problèmes sont toujours présents, rassurez-vous. Selon les premières rumeurs, Milla Jasmine aurait été exclue pour violence envers une autre candidate, Maëva Ghennam aurait été éliminée à cause de Greg et Manon Marsault et Carla Moreau seraient en froid.

Le clan Tanti en froid avec les Guedj ?

La femme de Julien Tanti en voudrait à celle de Kevin Guedj d'avoir été absente à l'anniversaire de son fils Tiago à cause de sa liposuccion. Une violente dispute aurait éclaté sur le tournage et la maman de Tiago aurait demandé à son mari d'éliminer Carla. "Carla et moi on ne se parle plus pour des raisons que vous verrez à la diffusion.", confirmait il y a peu celle qui attend son deuxième enfant.

Manon Marsault met les choses au clair

Mais Julien Tanti et Kevin Guedj sont-ils eux aussi en froid ? Alors que plusieurs blogueurs l'assurent, Manon Marsault a mis les choses au clair en story Instagram : "Carla et moi on ne se parle plus et nous ne sommes plus amies. Mais quand je lis certains commentaires de personnes qui mettent tout à leur sauce et polémiquent sur des choses dont ils ne connaissent rien, je trouve ça à la fois drôle et pathétique. Je vois assez souvent 'guerre entre les Guedj et les Tanti'. Pourtant Julien et Kévin s'écrivent tous les jours. Et c'est leurs noms de famille à tous les deux il me semble." La guerre semble donc uniquement féminine...