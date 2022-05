Johnny Depp jaloux et violent avec Amber Heard ? Nouvelles accusations lors du procès

Le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard a repris aux US. Après une semaine de pause, les deux ex sont de retour au tribunal et c'est toujours aussi tendax. La star d'Aquaman a poursuivi son témoignage ce lundi 16 mai 2022 et a accusé son ex-mari d'avoir été violent et jaloux. En cause ? Un film dans lequel elle devait apparaître dénudée. Et ce n'est pas tout puisqu'elle a aussi accusé l'ex-star de Pirate des Caraïbes de lui avoir balancé un magnum de champagne et s'être auto-mutilé pendant leurs disputes.