Johnny Depp finalement de retour dans Pirates des Caraïbes... contre un chèque de 300 millions de dollars ?

Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation contre Johnny Depp et devra lui payer la somme de 15 millions de dollars après leur procès très médiatisé. Dans cette "guerre", les deux acteurs ont perdu beaucoup : Johnny Depp a été viré de la saga Les Animaux Fantastiques et Amber Heard serait sur le point d'être supprimée d'Aquaman 2. Lors du procès, l'ex de Vanessa Paradis avait expliqué que sa carrière avait beaucoup souffert suite aux accusations de l'actrice et qu'il avait été écarté de Pirates des Caraïbes. Et si ça changeait ?

Le retour de Jack Sparrow en préparation ?

Alors qu'un 6ème Pirates des Caraïbes serait en préparation avec Margot Robbie dans le rôle principal, une rumeur circule depuis quelques jours. Selon Poptopic, Disney aurait décidé de faire de nouveau appel à Johnny Depp pour incarner Jack Sparrow dans un film. Selon cette source, ce projet serait en préparation pour Disney+ et des négociations seraient en cours pour un retour non seulement dans le 6ème film mais aussi dans une série sur Jack Sparrow qui raconterait la vie du pirate avant le premier film. Les studios auraient même parié gros et proposeraient 300 millions de dollars (soit 283 millions d'euros) à Johnny Depp pour revenir.

L'agent de l'acteur met les choses au clair

Une rumeur qui met déjà le feu chez les fans de l'acteur mais on va vous calmer tout de suite : tout ça est faux. C'est l'agent de Johnny Depp qui l'assure : l'acteur n'est pas du tout en pourparlers pour rejouer Jack Sparrow. "Tout ça est inventé" a fait savoir son représentant à NBC News. Une surprise ? Pas vraiment puisque l'acteur a clairement dit qu'il ne voulait plus reprendre son rôle de Jack Sparrow.