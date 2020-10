Joel Courtney (The Kissing Booth) s'est marié avec Mia Scholink !

Ils se connaissent depuis leur enfance

Joel Courtney et Mia Scholink se connaissent depuis leur enfance puisque leurs parents étaient amis avant même leur naissance. "Nous étions souvent ensemble jusqu'à nos 3 ou 4 ans, on courrait en couches et on jouait ensemble, pas juste nous mais aussi nos frères et soeurs". C'est en 2015 qu'ils se sont revus puis ils se sont mis en couple en 2017. "Nous sommes restés ensemble pendant un an puis nous avons rompu avant de se remettre en couple en 2019 et après, tout est allé très vite" explique Joel Courtney qui nage dans le bonheur. On le comprend !