Jacob Elordi, Joel Courtney... avec qui les stars de The Kissing Booth sont-elles en couple ?

Jacob Elordi

L'acteur australien, interprète de Noah Flynn dans The Kissing Booth, ne serait pas un coeur à prendre même s'il est très discret sur sa vie amoureuse. Sur le tournage du premier film de la saga de Netflix, Jacob Elordi est tombé amoureux de Joey King, une relation qui s'est terminée. On ne sait pas exactement quand les deux acteurs ont rompu (ils n'ont d'ailleurs jamais annoncé officiellement leur séparation) mais les premières rumeurs de séparation datent de janvier 2019. Depuis, le beau brun aurait retrouvé l'amour et pas avec une inconnue : sur le tournage de la série Euphoria (dispo chez nous sur OCS), il serait tombé sous le charme de Zendaya. Après les premières rumeurs datant de septembre 2019, les deux acteurs ont été photographiés en plein baiser en février 2020. Mais ils n'ont jamais confirmé leur relation. En même temps, ils n'ont pas démenti non plus...